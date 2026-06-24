Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunacak. Toplantının ana gündem maddesi, Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ve 7-8 Temmuz tarihinde Ankara’da yapılacak NATO toplantısı ve ABD-İsrail-İran Savaşı’ndaki son gelişmeler konusunda konuşacağı bildirildi.

İZLEYİCİ LOCALARI DOLU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını izlemek için partililer yine izleyici localarını tıklım tıklım doldurduğu görüldü. Partililer sloganlarla Erdoğan’ın gelmesini bekliyorlar.

HALKIN REFAHI

Erdoğan, Türkiye'nin F-35 programına geri dönme isteği, F-16 tedariği ve KAAN’ın motorlarına yönelik taleplerine ABD’nin verdiği karşılığın değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca, olası eylül ayı enflasyon rakamlarının değerlendirilmesi ve Merkez Bankası rezervleri ile faizlere dönük politika da kabinede ele alınacak. Gazze'deki son durum ve ABD'nin ateşkes önerisi de ele alınacak.

AK Parti grubunun Meclis faaliyetlerindeki etkinliğinin altını çizen Erdoğan, halkın refahını artıracak projelerin ve yasal düzenlemelerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

GÜNDEMDE YİNE CHP VAR

Erdoğan'ın bu toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış politika vizyonuna dair önemli ipuçları barındırması bekleniyor.

Meclis kulislerinde CHP içinde olan gelişmeler konusunda eleştiride bulunacağı da belirtiliyor.