Nallıhan Aile Yaşam Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen anma programına Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Fatih Ünal, CHP Nallıhan İlçe Başkanı Mustafa Sarıkaya, Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik, Nallıhan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüseyin Tırıl, Nallıhan Aile Yaşam Merkezi Müdürü Abdülfettah Güngör ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Sarıyar ve Çevresi Yardımlaşma ve Kültür Derneği (SARDER) Halk Dansları Topluluğu tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Türküler ve Şiirlerle Atatürk Anıldı

Etkinlik kapsamında gitarist Vahit Yüksek ile İsmail Yarcı ve Gamze Sevil Kaya tarafından birbirinden güzel türküler seslendirilirken, Samet Ulusan da okuduğu şiirlerle programa anlam kattı.

Katılımcılar, Atatürk'ün Nallıhan'a gelişinin yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşadı.

Hüseyin Tırıl: “İlk Etkinliğimizi Gerçekleştirdik”

Programda konuşan Nallıhan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüseyin Tırıl, Atatürk’ün Nallıhan’a gelişinin 104. yılı dolayısıyla ilk etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Etkinliğin hazırlanmasında Nallıhanlı yazar Mesut Şener'in aktardığı bilgi ve kaynaklardan yararlandıklarını belirten Tırıl, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Belediye Başkanı Ertunç Güngör ve organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Nallıhan’da Atatürk’e Vefa

Atatürk'ün Nallıhan'a gelişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, ilçede birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği anlamlı bir organizasyon olarak hafızalarda yer aldı.