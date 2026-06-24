Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025 yılında 1 milyon 400 bin adedi aşan toplam satış rakamlarının ardından otomotiv pazarı, kurumsallaşma ve dengelenme sürecine girdi. Günümüz tüketicisinin artık alım-satım süreçlerinde ilk sıraya koyduğu "güven, şeffaf ekspertiz ve hız" faktörleri, geleneksel açık hava pazarları veya dağınık şehir içi galeriler yerine kurumsal şemsiyeye sahip "Oto AVM" modellerini kaçınılmaz kılıyor. Otomotiv pazarında alternatif yakıtlı hibrit ve elektrikli araç payının %50 barajına yaklaşması, showroom altyapılarının ve teknik servislerin de yeni nesil teknolojik üslere dönüşmesini zorunlu kılıyor.

Sektörel ihtiyaca yanıt veren dev bir adım, Ankara’nın tarihi ticaret merkezi İskitler’de yükseliyor. Türeli İnşaat tarafından hayata geçirilen Autoverse projesi, 32 bin 680 metrekarelik dev bir arsa üzerinde 189 bin metrekare kapalı alana sahip. Proje metrekare anlamında "Türkiye’nin En Büyük Kapalı Oto AVM’si" unvanını kazandırıyor. Doğrudan ve dolaylı olarak kent istihdamına ve ticaret hacmine çok güçlü bir katkı sunması beklenen dev "Oto AVM" ekosisteminin, 2026 yılı içerisinde kapılarını açarak ticaret hayatına tam entegrasyonu planlanıyor.

ANKARA'NIN MERKEZİNDEKİ LOJİSTİK BARİYER KALKIYOR

“Ankara, Türkiye’nin en yoğun araç sahipliği oranına sahip şehirlerinden biri olmasına rağmen otomotiv ticaret merkezlerinin büyük kısmının çevre yollarında veya merkeze uzak ilçelerde konumlanıyor” diyen Türeli İnşaat’ın Yönetim Kurulu Üyesi Metin Türeli şu ifadeleri kullandı:

“Başkentte parça parça oto AVM denemeleri bulunsa da şehrin tam merkezindeki ana akslara yakın, makro ölçekli bir proje eksikliği yaşanıyordu. Çevre yollarının kesişim noktasında yükselen bu yeni kompleks, hem bireysel araçlarla hem de toplu taşımayla kolay ulaşım sunarak bu açığı kapatıyor. Şehir dışından araç alım-satımı için gelecek ticaret erbapları ve tüketiciler için lojistik bir merkez niteliği taşıyor.

BÜROKRASİ TEK ÇATIDA: DAKİKALAR İÇİNDE ALIM-SATIM

Geleneksel galericilikten modern ve kurumsal bir kimliğe geçişi simgeleyen projemizde, tek çatı altında yaklaşık 500 seçkin dükkan, dev showroomlar ve teknik servis alanları konumlanıyor. Projemizi geleneksel yapılardan ayıran en kritik özelliklerden biri, otomobil alım-satım süreçlerinin bürokratik ve finansal ayaklarını tek bir merkezde çözmesi.

Kompleks içinde fiziksel olarak yer alacak noter, banka şubeleri, sigorta şirketleri ve bağımsız ekspertiz zincirleri sayesinde, Ticaret Bakanlığı’nın otomotiv ticaretinde şart koştuğu "güvenli ödeme" ve "şeffaf ticaret" standartlarına tam uyumlu bir lojistik altyapı sunuyoruz. Böylece alım-satım süreçlerindeki bürokratik işlemler bina dışına çıkmadan dakikalar içinde tamamlanacak hem de zaman maliyeti sıfıra indirilirken kayıt dışı ticaretle mücadeleye de büyük katkı sağlayacağız.”

GELECEĞİN OTOMOTİV DÜNYASI

İnşaat ilerlemesini YouTube üzerinden yayımladığı videolarla şeffaf bir şekilde paylaşan Türeli İnşaat’ın Yönetim Kurulu Üyesi Metin Türeli, projenin otomotiv sektörünün geleceğine yönelik vizyonunu şu sözlerle özetliyor:

"Autoverse, otomotiv ticaretini daha kurumsal, daha güvenli hale getirecek yeni bir model sunuyor. Sadece bugünün değil, elektrikli araç altyapısı ve yeni nesil servis alanlarıyla geleceğin otomotiv dünyasının ihtiyaçlarına yanıt verecek bütüncül bir merkez inşa ediyoruz. Şehrin kalbindeki konumumuzla ticareti herkes için erişilebilir kılarken, yarattığımız istihdam kapasitesi ve modern altyapımızla sektöre yön vermekten gururluyuz."

OTOMOBİL ALIŞVERİŞİ BİR "LIFESTYLE" DENEYİMİNE DÖNÜŞÜYOR

Autoverse, araç alım-satım sürecindeki geleneksel “zaman kaybı ve yorgunluk” algısını kökten değiştirerek süreci aile boyu yaşanacak bir yaşam deneyimine dönüştürüyor. Klasik oto pazarlarının aksine, kapalı otopark alanları ve sosyal donatılarıyla bir alışveriş merkezi (AVM) formatında kurgulanan projede, bir otomobil tutkununun tüm gününü sıkılmadan geçirebileceği imkanlar sunuluyor:

Son Teknoloji Sürüş Pisti: Beğenilen aracın anında test edilebileceği özel sürüş alanı.

Beğenilen aracın anında test edilebileceği özel sürüş alanı. Golf Arabalı Showroomlar: Devasa sergileme alanları içinde ziyaretçilere konforlu gezi imkanı.

Devasa sergileme alanları içinde ziyaretçilere konforlu gezi imkanı. Sosyal Yaşam Alanları: Seçkin restoranlar, kafeler, spor salonları, profesyonel araç kuaförleri ve oto aksesuar mağazaları.

Seçkin restoranlar, kafeler, spor salonları, profesyonel araç kuaförleri ve oto aksesuar mağazaları. Çocuk Oyun ve Eğlence Alanları: Aileler güvenli ticaret işlemlerini gerçekleştirirken, çocukların uzman eğitmenler eşliğinde keyifle vakit geçirebileceği özel alanlar.

Aileler güvenli ticaret işlemlerini gerçekleştirirken, çocukların uzman eğitmenler eşliğinde keyifle vakit geçirebileceği özel alanlar. Geleceğin Teknolojisi: Elektrikli araç şarj istasyonları ve yeni nesil araç deneyim merkezleri