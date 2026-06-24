Londra Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Agırbaş ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bayraktar, toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen ve uluslararası alanda tanınırlık kazanan Sıfır Atık vizyonu ile bu kapsamda hayata geçirilen stratejilerin paylaşıldığını belirtti.

Bayraktar, çevre ve iklim politikalarının önemli bir parçası olan enerji verimliliği alanındaki ortak çalışma imkanları ve iş birliklerinin de ele alındığını ifade etti. Küresel krizlerin yaşandığı bir dönemde enerji arz güvenliğinin sağlanmasının ve dışa bağımlılığın azaltılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanındaki yatırımlarını sürdürdüğünü kaydetti.

Türkiye'nin enerji politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, nükleer enerji yatırımları, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, yerli üretim hamleleri ve karbon nötr ekonomi hedefleri doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Toplantıda, sürdürülebilir çevre politikaları ile enerji dönüşümüne yönelik uluslararası iş birliği fırsatları da değerlendirildi.