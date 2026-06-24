Bakan Tekin'in Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki eğitim iş birliği değerlendirildi. Görüşmede, müzakereleri devam eden "Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması"nın imzalanmasının iki ülke arasındaki eğitim ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından önemli olduğu vurgulandı. Taraflar ayrıca eğitim alanında hayata geçirilebilecek ortak projeler ve iş birliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Tekin, daha sonra Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Wael Badawi'yi kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile Mısır arasında eğitim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve eğitim kurumları arasındaki doğrudan temasların artırılması konuları ele alındı.

Taraflar, iki ülke arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarının eğitim alanındaki iş birliklerine olumlu yansıdığını belirterek, ortak tarihî ve kültürel mirası yansıtan eğitim içeriklerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüşmede, öğretim materyallerinde iki ülkeye ilişkin olumlu algının desteklenmesi ve karşılıklı anlayışı güçlendirecek içeriklerin teşvik edilmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Tekin, Türkiye ile Mısır arasındaki eğitim iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ifade ederken, Büyükelçi Badawi de iki ülke arasındaki tarihî ve kültürel bağların eğitim alanındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

