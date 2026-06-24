Yeni tesisin açılışına ilişkin açıklamalarda bulunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye olarak ilçeye yeni bir işletme kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Çetin, alanın 7 gün 24 saat güvenlik kameralarıyla izlendiğini, personel bulundurulduğunu ve çevresinin tel örgülerle çevrildiğini ifade ederek, ağır tonajlı araç sahiplerinin artık güvenli park alanı konusunda endişe yaşamayacağını söyledi.

Özellikle havaalanı ve çevre yolu bölgesine hizmet verecek şekilde planlanan tesisin, emniyet birimleriyle iş birliği içerisinde faaliyet göstereceğini belirten Çetin, yeni yatırımın Pursaklar ve Ankara için hayırlı olmasını temenni etti.

Osmangazi Mahallesi Sütçü İmam Caddesi 5/1 adresinde hizmet vermeye başlayan tesisin tamamının faaliyete geçmesiyle birlikte kapasitesinin daha da artırılması hedefleniyor. Vatandaşlar tesis hakkında detaylı bilgiye 0312 326 10 06 numaralı telefondan ulaşabilecek.