Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda söz konusu seferberliğin su kaynaklarının korunması adına güçlü bir dönüşüm hareketinin başlangıcı olduğunu ifade etti.

“Su Verimliliği Seferberliği, su kaynaklarımızın korunması adına başlatılan güçlü bir dönüşüm hareketinin ilk adımıdır. Bu kapsamda hayata geçirilen Su Verimliliği Bilgi Sistemi ve Belgelendirme Süreci’nin, suyun her damlasını koruyan yaklaşımı her alanda daha da güçlendireceğine inanıyorum,” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, suyun verimli kullanımına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekerek, bu tür projelerin sürdürülebilir bir gelecek için kritik rol oynadığını belirtti.

Açıklamasının sonunda Emine Erdoğan, “Suyun bereketini koruyan bu anlamlı çalışmanın, sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunmasını temenni ediyorum” dedi.

Su Verimliliği Seferberliği, su kaynaklarımızın korunması adına başlatılan güçlü bir dönüşüm hareketinin ilk adımı.



Bu kapsamda hayata geçirilen “Su Verimliliği Bilgi Sistemi ve Belgelendirme Süreci”nin, suyun her damlasını koruyan yaklaşımı her alanda daha da güçlendireceğine… pic.twitter.com/e1qntxJiJH — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 24, 2026