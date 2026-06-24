Sivas Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Beyza Karataş Bozok, karnenin yalnızca çocuğun akademik başarısını gösteren bir belge olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Bozok, karnenin aynı zamanda ailelerin, öğretmenlerin ve eğitim sisteminin de değerlendirilmesi açısından önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

“Karne bir yargılama aracı değildir”

Karne gününün bir yargılama günü olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Bozok, bunun çocuğun güçlü ve zayıf yönlerinin fark edilmesi için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Bozok, “Karne yalnızca çocuğun belirli bir dönemdeki akademik performansını gösterir. Çocuğun kişiliğini, değerini, yeteneklerini ya da geleceğini göstermez. Karne bir etiket değildir” dedi.

“Kıyaslama motivasyonu düşürür”

Ailelerin karne döneminde sık yaptığı hatalara da dikkat çeken Bozok, çocukların başkalarıyla kıyaslanmaması gerektiğini vurguladı.

Kıyaslamanın çoğu zaman motivasyonu artırmak yerine yetersizlik hissine yol açtığını belirten Bozok, ödül-ceza temelli yaklaşımın da sağlıklı olmadığını söyledi.

Bozok, “Çocuk öğrenmenin ve gelişmenin kendisi için değerli olduğunu hissetmeli” ifadelerini kullandı.