"Başkentin huzuru Türkiye'nin huzuru" sloganıyla yürütülen operasyon kapsamında kent genelinde ve 9 ilçede eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Şehir giriş ve çıkış noktalarında güvenlik kontrolleri artırılırken, NATO Zirvesi kapsamında belirlenen kritik bölgelerde özel ekipler görevlendirildi.

NATO Zirvesi Öncesi Kritik Noktalarda Yoğun Güvenlik

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı tedbirler kapsamında özel harekat polisleri, motosikletli yunus ekipleri ve narko-asayiş ekipleri başta olmak üzere çok sayıda güvenlik personeli stratejik noktalarda konuşlandırıldı. Ayrıca sivil ekipler de güzergahlarda görev alarak olası risklere karşı önlem aldı.

24 saat esasına göre oluşturulan güvenlik çemberlerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Eğlence Mekanları ve Oteller Denetlendi

Zirve süresince Ankara'ya çok sayıda yabancı ziyaretçi ve turistin gelmesi beklenirken, umuma açık eğlence mekanları da denetim kapsamına alındı. Polis ekipleri tarafından eğlence merkezleri, kafeler ve çeşitli işletmelerde kontroller gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra dilenciler, değnekçiler, valeler ve hanutçulara yönelik uygulamalar da artırıldı. Oteller, araç kiralama firmaları ve otoparklar da tek tek denetlenerek güvenlik kontrollerinden geçirildi.

215 Noktada Dev Uygulama

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'in de zaman zaman katıldığı denetimler, kent genelinde 215 ayrı noktada, 151 parkta ve 120 farklı işletmede gerçekleştirildi. Operasyonda 39 tim ve toplam 450 personel görev aldı.

Yapılan uygulamalarda çok sayıda aranan şahsın yakalandığı öğrenilirken, NATO Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerinin artarak devam edeceği belirtildi.