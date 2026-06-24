Fransa Meteoroloji Servisi (Météo-France), ülke genelindeki 30 meteoroloji istasyonunda ölçülen gece ve gündüz sıcaklık ortalamasının 29,8 dereceye ulaştığını açıkladı. Bu değer, 1947’den bu yana kaydedilen en yüksek ortalama sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Daha önceki rekorun Ağustos 2003 ve Temmuz 2019’da 29,4 derece olduğu hatırlatıldı.

44,3 Dereceye Kadar Çıkan Sıcaklıklar

Aşırı sıcak hava dalgası kapsamında bazı bölgelerde termometreler rekor seviyeleri gördü. Pissos kasabasında sıcaklık 44,3 dereceye çıkarken, Bordeaux kentinde 42,1 derece ölçüldü.

Gece sıcaklıklarının da ortalama 21,6 dereceye ulaştığı ve bunun da 1947’den bu yana en yüksek gece sıcaklığı olduğu bildirildi.

40 Kişi Boğularak Hayatını Kaybetti

Sıcak hava dalgası, beraberinde boğulma vakalarını da artırdı. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, 18 Haziran’dan bu yana çoğu genç olmak üzere 40 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Lecornu, “İstisnai bir yoğunluk yaşıyoruz. Her gün ve her gece yerel ve ulusal sıcaklık rekorları kırılıyor” ifadelerini kullandı.

54 Bölgede Kırmızı Alarm

Météo-France, ülkenin yaklaşık yarısını kapsayan 54 bölgede “kırmızı alarm” verildiğini duyurdu.

Sıcaklık Turizmi ve Kültürel Mekânları da Etkiledi

Aşırı sıcaklar, turistik ve kültürel alanlarda da önlemleri beraberinde getirdi. Paris’te Eyfel Kulesi saat 16.00’da kapanırken, Louvre Müzesi de ziyaret saatlerini öne çekti.

Müze yönetimi, artan sıcaklık nedeniyle bazı galerilerin geçici olarak kapatılabileceğini ve eserlerin korunması için ek önlemler alındığını bildirdi.