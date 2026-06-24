İsrail basınında yer alan haberlere göre, The New York Times muhabirleri Maggie Haberman ve Jonathan Swan tarafından kaleme alınan “Rejim Değişikliği: Donald Trump’ın Emperyal Başkanlığının Perde Arkası” adlı kitapta, Trump ile Netanyahu arasında yaşanan gerilime ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı.

“Tüm Yahudiler senden bıktı” İddiası

Haberde, Trump’ın Gazze’de ateşkes planının duyurulmasından önce Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde sesini yükselttiği ve “Tüm Yahudiler senden bıktı” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Trump’ın ayrıca İsrail’in Gazze’ye ilişkin 20 maddelik planı kabul etmesi gerektiğini vurgulayarak Netanyahu’ya baskı yaptığı iddia edildi.

Beyaz Saray–Tel Aviv Hattında Kriz İddiası

İsrail’in Doha’ya yönelik saldırısının, Washington ile Tel Aviv arasında ciddi bir güven krizine yol açtığı da kitapta yer alan iddialar arasında bulunuyor.

ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner’ın, İsrail tarafıyla yapılan temasların ardından Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlenen saldırıdan rahatsız olduğu ve “Bize yalan söylendi” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

“Dermer Bizi Yanılttı” İddiası

Kitapta, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in ABD’li yetkililere doğru bilgi vermediği yönünde değerlendirmelerin Beyaz Saray’da krize neden olduğu aktarıldı.

Saldırının ardından yaşanan gerilimin, Gazze planının yeniden şekillenmesinde etkili olduğu ifade edildi.

Trump: “Anlaşmadan Geri Adım Atamazsın”

Kitapta yer alan bir diğer iddiaya göre, Trump’ın Netanyahu ile yaptığı görüşmede daha sert ifadeler kullandığı ve şu sözleri sarf ettiği belirtildi:

“Bu anlaşmadan geri adım atamazsın. Ben İsrail’in bugüne kadar sahip olduğu en iyi dostum. Herkes senden nefret ediyor ama ben senin arkandayım.”

Netanyahu’nun ise bu baskı sonrası anlaşmayı kabul ettiği ileri sürüldü.

Ateşkes Süreci ve Sonrası

Gazze’de ateşkes anlaşmasının 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girdiği, ilk aşamada esir takası, insani yardımın artırılması ve İsrail ordusunun bazı bölgelerden çekilmesinin planlandığı hatırlatıldı.

Filistinli kaynaklar ise İsrail’in anlaşma kapsamındaki bazı yükümlülükleri tam olarak yerine getirmediğini ve bölgedeki saldırıların sürdüğünü iddia ediyor.