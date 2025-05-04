Emniyete başvuran bir vatandaşın ihbarı üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette faaliyet gösteren kripto para borsalarının birebir kopyalarının oluşturulduğunu ortaya çıkardı. Şüpheliler, 'hediye bakiye' ve 'yüksek kazanç' vaatleriyle vatandaşları sahte sitelere yönlendirerek, kripto varlıklarını ele geçirdi.

Kahramanmaraş, Antalya, İzmir ve Çanakkale illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüpheliler, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “Nitelikli dolandırıcılık” suçlarından mahkemeye sevk edildi. 16 kişi tutuklanırken, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

MASAK raporuna göre şüphelilerin yaklaşık 200 milyon TL’lik malvarlığına, banka ve kripto hesaplarına Kahramanmaraş Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. Firari 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar ise sürüyor.