Bakan Rist’in verdiği bilgilere göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki insani yardım görevinden dönen deneyimli bir doktorda Ebola virüsü tespit edildi. Doktorun uçağa bindiği sırada herhangi bir belirti göstermediği ve bu nedenle bulaştırıcı durumda olmadığı belirtildi.

Uçuş Sırasında Rahatsızlandı

Açıklamada, doktorun uçuş sırasında baş ağrısı şikayeti yaşadığı ve durumu yetkililere bildirdiği ifade edildi. Uçağın iniş yapmasının ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen doktorun 21 günlük karantina sürecine alındığı kaydedildi.

Temaslı 5 Kişi Gözetim Altında

Fransız sağlık makamları, doktorun uçakta temas ettiği kişileri belirlemek için kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, doktora yakın oturduğu veya temas ettiği düşünülen 5 kişi tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Sağlık Yetkilileri Süreci Yakından Takip Ediyor

Fransa’da sağlık otoriteleri, olası bir yayılım riskine karşı temaslı takibi ve izolasyon önlemlerini artırırken, yetkililer halkı paniğe kapılmamaya çağırdı. Uzmanlar, Ebola virüsünün belirtiler ortaya çıktıktan sonra bulaşıcı hale geldiğini ve erken müdahalenin salgın riskini önemli ölçüde azalttığını vurguluyor.