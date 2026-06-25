İstanbul’un yoğun temposuna kıyasla daha sakin bir yaşam sunan Ankara, Türkiye’nin en önemli eğitim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Başkent olması nedeniyle kamu kurumlarına, büyük şirketlere, araştırma merkezlerine ve uluslararası kuruluşlara ev sahipliği yapan şehir, öğrencilere eğitim sürecinde önemli fırsatlar sunuyor.

Ankara’da ulaşımın gelişmiş olması, metro ve otobüs ağlarının yaygınlığı, öğrenci dostu sosyal alanlar, kütüphaneler ve kültürel etkinlikler de üniversite adaylarının tercihlerini etkileyen başlıca nedenler arasında yer alıyor.

Ankara'nın En İyi 10 Üniversitesi ve Öne Çıkan Bölümleri

1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Türkiye'nin ve dünyanın saygın üniversiteleri arasında gösterilen ODTÜ, özellikle mühendislik ve teknoloji alanındaki başarısıyla dikkat çekiyor.

Öne çıkan bölümler:

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Mimarlık

İşletme

2. Hacettepe Üniversitesi

Sağlık bilimlerinde Türkiye'nin lider kurumlarından biri olarak kabul edilen Hacettepe, uluslararası başarılarıyla öne çıkıyor.

Öne çıkan bölümler:

Tıp

Diş Hekimliği

Eczacılık

Hemşirelik

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Beslenme ve Diyetetik

Bilkent Üniversitesi

Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesi olan Bilkent, yabancı dil eğitimi ve uluslararası akademik kadrosuyla dikkat çekiyor.

Öne çıkan bölümler:

Hukuk

İşletme

Uluslararası İlişkiler

Bilgisayar Mühendisliği

Psikoloji

İletişim ve Tasarım

4. Ankara Üniversitesi

Cumhuriyetin ilk üniversitesi olma özelliğini taşıyan Ankara Üniversitesi, köklü geçmişiyle öne çıkıyor.

Öne çıkan bölümler:

Hukuk

Siyasal Bilgiler

İletişim

Veterinerlik

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bölümleri

Tıp

5. Gazi Üniversitesi

Eğitim, mühendislik ve sağlık alanlarında güçlü bir akademik geçmişe sahip olan Gazi Üniversitesi, Türkiye'nin en çok tercih edilen devlet üniversiteleri arasında yer alıyor.

Öne çıkan bölümler:

Eğitim Fakültesi programları

Tıp

Mühendislik bölümleri

Mimarlık

Eczacılık

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Uygulamalı eğitim modeli ve zorunlu iş yeri deneyimi sistemiyle dikkat çekiyor.

Öne çıkan bölümler:

Hukuk

Tıp

Yapay Zeka Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

İşletme

7. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Son yıllarda yükselen üniversiteler arasında gösterilen kurum, sağlık ve hukuk alanlarında dikkat çekiyor.

Öne çıkan bölümler:

Tıp

Hukuk

Sağlık Bilimleri

Psikoloji

Uluslararası İlişkiler

8. Başkent Üniversitesi

Özellikle sağlık alanındaki yatırımları ve uygulama hastaneleriyle biliniyor.

Öne çıkan bölümler:

Tıp

Diş Hekimliği

Eczacılık

Hukuk

Psikoloji

9. Ufuk Üniversitesi

Sağlık ve sosyal bilimler alanlarında tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında yer alıyor.

Öne çıkan bölümler:

Psikoloji

Hukuk

Hemşirelik

Beslenme ve Diyetetik

10. Ankara Medipol Üniversitesi

Sağlık temelli eğitim anlayışıyla son yıllarda dikkat çeken üniversiteler arasında bulunuyor.

Öne çıkan bölümler:

Tıp

Diş Hekimliği

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Sağlık Yönetimi

Psikoloji

Başkentte Üniversite Okumak Kariyer İçin Avantaj Sağlıyor

Ankara'da eğitim gören öğrenciler, öğrenim hayatları boyunca bakanlıklar, kamu kurumları, savunma sanayi şirketleri, teknoloji merkezleri ve araştırma kuruluşlarıyla yakın temas kurma fırsatı yakalıyor. Özellikle mühendislik, hukuk, siyaset bilimi, sağlık ve kamu yönetimi alanlarında eğitim alan öğrenciler için Ankara, mezuniyet öncesinde önemli bir kariyer ağı oluşturuyor.

Tercih Döneminde Ankara'yı Yakından İnceleyin

Üniversite tercihi yapacak adaylar için Ankara; güçlü akademik kadrosu, köklü üniversiteleri, ulaşım imkanları, güvenli yaşam koşulları ve kariyer fırsatlarıyla öne çıkıyor. Eğitim hayatını sadece diploma almakla sınırlı görmeyen öğrenciler için Başkent, hem kaliteli bir üniversite deneyimi hem de güçlü bir gelecek vadediyor.