Türkiye Yelken Federasyonu, Optimist Milli Takımı'nın uluslararası arenada önemli bir başarı elde ettiğini duyurdu. Milli sporcular, 71 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda takım yarışlarında dünya ikinciliğine ulaştı.

Büyük heyecana sahne olan yarışlarda başarılı performans sergileyen ay-yıldızlı ekip, finale kadar rakiplerini geride bırakarak adını son mücadeleye yazdırdı.

Finalde Rakip İspanya Oldu

Takım yarışlarının final etabında İspanya ile karşı karşıya gelen Türkiye, zorlu mücadele sonunda organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Elde edilen derece, Türk yelkeni adına önemli başarılar arasındaki yerini aldı.

Başarının Mimarı Genç Yelkenciler

Milli takım kadrosunda yer alan Cengiz Eren Güvenç, Eren Kaan Erendemir, Metehan Asar, Yağmur Öztekin ve Emir Tombuloğlu, turnuva boyunca ortaya koydukları performansla dikkat çekti.

Genç sporcuların elde ettiği dünya ikinciliği, Türk yelken sporunun uluslararası alandaki yükselişini bir kez daha gözler önüne sererken, geleceğe yönelik umutları da artırdı. Türkiye Yelken Federasyonu, milli takımın başarısının Türk sporuna önemli katkı sunduğunu belirtti.