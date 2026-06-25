Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan araştırmalar sonucunda, "kasten öldürme" suçundan aranan ve çeşitli sürelerde hapis cezası bulunan 3 kişinin izine ulaşıldı. Ekipler, şüphelilerin saklandıkları adresleri tespit ederek operasyon için harekete geçti.

Eş Zamanlı Baskın Düzenlendi

Polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ. (22) ile aynı suçtan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.İ. (60) ve M.İ. (62) gözaltına alındı.

Cezaevine Teslim Edildiler

Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. Polis ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.