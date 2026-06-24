Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin kültür ve sanat hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Yaz boyunca düzenlenen "Çayyolu Yaz Sahnesi Film Günleri" kapsamında, Başkentliler açık havada sinema keyfi yaşama fırsatı buluyor.

Koru Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde, her yaştan izleyiciye hitap eden filmler hafta boyunca Ankaralılarla buluşmayı sürdürüyor. Yaz akşamlarını sinemanın büyüsüyle renklendiren etkinlik, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

Etkinlik kapsamında bu kez, aile ve çocukların ilgiyle takip ettiği "Hayali Arkadaşlar (IF)" filmi izleyiciyle buluştu. Büyük ilgi gören gösterimde Başkentliler, açık havada sinema keyfi yaşayarak yaz akşamlarının tadını çıkardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz boyunca sürdürülecek film gösterimlerinde, birbirinden farklı yapımlar Başkentlilerle buluşmaya devam edecek.