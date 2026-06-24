Olay, 22 Haziran'da merkeze bağlı Alibeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Ökkeş Gök ile berber Bayram Güloğlugil arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Gök, yanındaki bıçakla Güloğlugil'i yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bayram Güloğlugil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Güloğlugil'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın ardından polis ekipleri, kaçan cinayet şüphelisi Ökkeş Gök'ü gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde; aralarındaki şakalaşmanın daha sonra tartışmaya dönüştüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Gök, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)
Cinayetle biten kavga şaka ile başlamış
OSMANİYE'de tartıştığı berber Bayram Güloğlugil'i (66) bıçaklayarak öldüren Ökkeş Gök (47), tutuklandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde; aralarındaki şakalaşmanın daha sonra tartışmaya dönüştüğünü söylediği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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