Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), asgari ücretli ve emeklilerin sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi amacıyla Türkiye'de bir ilke daha imza attı. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Nisan ayında duyurduğu “Asgari Ücretliye Destek Programı” kapsamındaki desteklere Sağlık Katılım Payı Desteği de eklendi.

Destek Programı kapsamında; asgari ücretlilere sunulan nakit, doğalgaz, protein, ulaşım, kırtasiye, süt, ekmek ve su indirimi gibi yardımların yanı sıra şimdi de ilaç, reçete ve muayene katılım payları da karşılanacak. Böylece sosyal destek alan vatandaşların sağlık hizmetlerinden mahrum kalmaması ve ekonomik olarak rahatlaması hedefleniyor.

Nisan dönemi başvuruları ne zaman?

Mart ayında uygulamaya alınan destek programının ilk başvuru döneminde, ABB’den sosyal destek alan 4 bin 107 asgari ücretli ve emeklinin eczanede ödediği toplam 418 bin 195 TL’lik sağlık katılım payı geri ödendi.

Nisan ayı için yeni başvuru süreci başladı. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşların, Nisan 2025’e ait ve MEDULA sistemine kayıtlı ödemesi yapılmış reçetelerini en geç 5 Mayıs 2025 saat 23.59’a kadar https://sosyalhizmetler.ankara.bel.tr/saglikyardimi/basvuruyap adresi üzerinden sisteme yüklemeleri gerekiyor.

Başvurusu onaylanan vatandaşlara yapılacak ödemeler, Mayıs ayının ikinci haftasında Başkent Kart hesaplarına yatırılacak. Vatandaşlara ödeme bilgileri SMS yoluyla bildirilecek.

MEDULA sistemi nedir?

Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geliştirilen ve sağlık hizmeti sunan kuruluşlar ile SGK arasında dijital veri alışverişini sağlayan bir sistemdir.

MEDULA sistemi üzerinden hangi işlemler yapılır?

Eczanelerin SGK'ya reçete ve ilaç bedeli fatura etmesi

Hastanelerin muayene ve tedavi bilgilerini SGK'ya iletmesi

İlaç katılım payı, muayene ücreti gibi bilgilerin vatandaş bazında kayıt altına alınması

Sağlık kurumları ile SGK arasındaki fatura işlemlerinin dijital takibi gibi işlemler yapılır.

MEDULA sistemi, vatandaşın SGK güvencesiyle aldığı sağlık hizmetlerinin takibini yapar ve sağlık hizmeti sunucularının SGK ile olan mali işlemlerini dijitalleştirme için kullanılır.