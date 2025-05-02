ABBAS SATIR

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesajda “Basın özgür değilse, hiç birimiz özgür değildir “ dedi

Son dönemde RTÜK eliyle muhalif basına yönelik baskılara dikkat çeken Öztürkmen, iktidarın TRT’yi bile operasyonel haberler için kullandığını söyledi.

Öztürkmen’in açıklamasından öne çıkanlar şöyle ;

“Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde yine Türkiye'de özgür bir basından söz edemiyoruz. Gazetecilerimiz, haklarının ihlal edildiği, haberin serbest dolaşımının, adil yargılanma hakkının ve yurttaşların habere erişiminin engellendiği bir ülkede gazetecilik yapmaya çalışıyor.

“BASKICI REJİM”

AKP iktidarı, yıllardır taşlarını döşediği baskıcı rejimin dozunu son aylarda iyice artırarak milletin iradesini yok sayan hukuk operasyonlarına girişti. Yaygın basının tamamına yakınını kontrol eden iktidar, az sayıda muhalif gazete ve televizyona dahi tahammül gösteremiyor.

Milletin parasıyla kamu yayıncılığı yapması gereken TRT’yi, bugün bir siyasi partinin operasyon kanalına dönüştürdüler. Halkın seçtiği belediye başkanlarına yönelik tüm Türkiye’de sokaklara çıkan milyonlarca insan, sadece birkaç televizyon kanalında haber olabildi.

“TV KANALLARINA AĞIR CEZALAR

Bu kanallarımız RTÜK faşizminin hedefi oldu. Halk eylemlerini ekrana getirdiği gerekçesiyle Sözcü Televizyonuna 10 gün ekran karartma cezası verildi. Aynı maddeden bir ceza daha alırsa lisansı iptal edilecek. Halk TV'ye, Tele 1'e, Now TV'ye ayrı ayrı skandal cezalar verildi.

Eylemleri takip eden gazeteciler gözaltına alındı, keyfi şekilde tutuklandı. Eylemcilere yönelik polis şiddeti, gazetecileri de hedef aldı. Temel hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı bir ortamda iktidarın ve ortaklarının gazetecileri hedef göstermesi, fiziksel saldırılara zemin hazırlaması, gazetecilere saldıranları cezasızlıkla ödüllendirmesi sürüyor.

”YEREL BASIN ÖZGÜR DEĞİL”

Yandaş olanların kamu kaynakları ile ödüllendirildiği, muhalif olanların cezalandırıldığı bir ülkede, yerel ve ulusal basınımızın özgür olduğu söylenemez. Halkımızın gerçekleri öğrenmesi için canla başla mücadele eden tüm basın emekçilerinin basın özgürlüğü gününü canı gönülden kutluyor, tüm basın mensuplarına özgür bir meslek yaşamı diliyorum. “