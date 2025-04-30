Kara para aklama iddialarıyla adından sıkça söz ettiren ve kısa sürede elde ettiği servetle dikkat çeken sosyal medya fenomeni Nevra Bilen, üçüncü çocuğunun doğumu için eşinden milyonluk lüks araç hediye aldı. Göz kamaştıran hediye sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Bilen'in paylaşımları yeniden tartışma konusu olmaya başladı.

DİLAN POLAT'TAN DİKKAT ÇEKİCİ YORUM!

Nevra Bilen’in milyonluk araç paylaşımında en çok konuşulan detay ise kara para aklama iddialarıyla uzun süre gündemi meşgul eden Dilan Polat’ın yaptığı yorum oldu. Polat, gönderiye “Hayırlı olsun canım, iyi korkmuyorsun maşallah” diyerek dikkat çeken bir yorum yaptı.. Sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturan bu yorum, birçok kişi tarafından “gönderme içerikli” ve “ima dolu” olarak anlaşıldı.

Nevra Bilen ise bu yoruma; "Teşekkür ederim canım korkacak bir durum olmadı çok şükür" diyerek cevap vererek tartışmanın fitilini ateşledi. Dilan Polat ise suçsuz olduklarını bir yorum daha atarak iddia etti.

Dilan Polat bir yorum daha yaparak; "Valla elbette bizim de yoktu neyse hayırlı olsun " cevabını vererek yorumlaşmayı sonlandırdı.