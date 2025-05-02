EBRU APALAK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, 1 Mayıs 2025 itibarıyla Yozgat’ta, “İmamoğlu’na Özgürlük” imza kampanyası kapsamında toplanan imzaları SONSÖZ ile paylaştı. Yozgat, CHP’nin 19 Nisan’da düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingiyle dikkat çekmişti.

On üç ilçesi bulunan Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinden 2926 kişi; tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tahliyesi ve erken seçim talepleriyle kampanyayı destekledi. Boğazlıyan’ı, 1260 imzayla Çayıralan ve 1100 imzayla Akdağmadeni izledi. Yozgat il merkezinde ise 2700 imza toplandı. Nüfusu 413 bin 161 olan kentte yaklaşık 14 bin kişi imza attı.

CHP, YOZGAT’TA 11 BİN 249 KİŞİDEN DAHA İMZA BEKLİYOR

Başkan Yaşar, kampanyaya ilgiyi “Mitingden sonra ilgi daha da arttı.” sözleriyle değerlendirdi. Yaşar, hedeflerinin 25 bin imzaya ulaşmak olduğunu açıkladı. 28 Mayıs 2023’te yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat’ta yüzde 23,64 oy almıştı.

Yozgat seçmeni, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’ye il belediye başkanlığında yüzde 2,13, ilçe belediye başkanlıklarında ise yüzde 8,72 oranında oy vermişti. Boğazlıyan’da Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı Gökhan Coşar; Çayıralan ve Akdağmadeni’nde ise Milliyetçi Hareket Partisi’nin adayları Ahmet Kaygısız ve Nezih Yalçın belediye başkanı seçilmişti. Coşar 5464, Kaygısız 1163 ve Yalçın 5393 oy almıştı. Boğazlıyan’da kampanyaya verilen 2926 imza, yerel seçimlerde Başkan Coşar’ın aldığı 5464 oyun yarısından 194 fazla.