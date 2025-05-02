ABB'den asgari ücretli ve emekliye sağlık katılım payı desteği!
ABB'den asgari ücretli ve emekliye sağlık katılım payı desteği!
İçeriği Görüntüle

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yakın zamanda bir atamanın olacağını duyurdu.

"1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır"

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "122'nci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar 'http://yhgm.saglik.gov.tr' adresinde yayımlanmıştır. 1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA