Öğrenciler tarafından sosyal medya üzerinden başlatılan ekonomik boykot, bu hafta 3 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Boykotun amacı, vatandaşların hiçbir ürün ya da hizmet satın almayarak mevcut ekonomik koşullara tepki göstermesi. Her hafta tekrarlanan bu eyleme, öğrencilerin yanı sıra birçok vatandaş da katılıyor. Katılımcılar, tüketimi bir günlüğüne durdurarak ekonomik sıkıntılara dikkat çekmeyi hedefliyor.

Üniversite öğrencileri ve bazı siyasi partiler "Boykot Kafe" adını verdikleri stantlar üzerinden kampüslerinde ve sokakta kendi getirdiklerini ürünler ile yemek yiyor. Her hafta X üzerinden ekonomik boykot çağrıları yapılırken, öğrencilerin başlattığı bu ekonomik boykot ne kadar devam edecek? merak edilen sorular arasında.

MAYIS AYI BOYKOT TAKVİMİ

X üzerinden yapılan paylaşımları göre Mayıs ayı için boykot takvimi paylaşıldı, buna göre 3 Mayıs Cumartesi, 9 Mayıs Cuma, 15 Mayıs Perşembe, 21 Mayıs Çarşamba ve 27 Mayıs Salı günü olmak üzere boykot yapılacak.