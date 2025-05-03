Küçükçekmece'de, kazı çalışması esnasında doğalgaz boru hattı hasar aldı. Borudan çıkan basınçlı gaz cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 22.45 sıralarında Atakent Mahallesi Çilekli Vadi Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde gerçekleşti. Yol yapım çalışması nedeniyle yapılan kazı esnasında iş makinesi doğalgaz boru hattına zarar verdi.

Borudan sızan gaz çevrede paniğe sebep olurken, ihbar üzerine bölgeye İGDAŞ, itfaiye ve emniyet ekipleri gönderildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, İGDAŞ ekipleri de bölgedeki gaz akışını keserek hattı onarmaya başladı. Herhangi bir patlamanın yaşanmadığı boru hattından çıkan basınçlı gaz, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.