Gümüşhane’de meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev kaya parçası, Erikbeli Yaylası'na giden yola düştü. Ekipler iş makinesiyle kayayı kaldırarak kapanan yolu ulaşıma açarken, yaylaya gitmek üzere yola çıkan arkadaş grubu da dev kaya parçasının altında kalmaktan kurtuldu. Grup, olay sonrasını cep telefonuyla kaydetti.

Kürtün ilçesine bağlı Erikbeli Yaylası Kale Mahallesi mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanla dağ yamacından kopan toprak ve büyük kaya karayoluna düştü. Yaylaya gitmek için otomobille yola çıkan arkadaş grubu, dev kaya kütlesinin altında kalmaktan son anda mucizevi bir şekilde kurtuldu. Grupta yer alanlar, kaya düşmesi sonrası yolda yaşadıkları korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bölgede önlem alarak çalışma başlatan Karayolları ekipleri, iş makinesiyle kaya kütlesini kaldırarak, kapanan yolu yeniden ulaşıma açtı.