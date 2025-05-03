Samsun'un Bafra ilçesinde, saat 00.10 sıralarında Kızılırmak Sedde Yolu üzerinde meydana gelen kazada, Yunus Emre A. (24) yönetimindeki 55 TH 965 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, minibüste sıkışan Merve Turhal (25)'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Yunus Emre A. ile araçta bulunan Kubilay S. (20), Nesmina K. (19) ve Müge K. (25) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Merve Turhal'ın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.