Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde trafik güvenliğini artırmak ve ulaşım kalitesini yükseltmek amacıyla yol yenileme çalışmalarına hız verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan sokaklarda asfalt serim çalışmalarına başladı.

Daha Modern ve Güvenli Yollar İçin Yoğun Mesai

Bozulan yolların bakım ve onarımını koordineli bir şekilde sürdüren Pursaklar Belediyesi, mahallelerde başlattığı kapsamlı asfalt çalışmalarıyla ilçe sokaklarını daha konforlu, güvenli ve modern hale getiriyor.

Başkan Çetin: “Gece gündüz demeden çalışıyoruz”

Yol yenileme çalışmalarını bizzat yerinde denetleyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yürütülen çalışmalara ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Ekiplerimizle birlikte ilçemizin yollarında asfalt serim çalışmalarına başladık. Amacımız, mahallelerimizin yollarını daha kullanışlı hale getirmek. Tüm hizmetlerimizi gelişigüzel değil, planlı ve koordineli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. İlçemizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz. Hayırlı olsun.”

Tüm Mahallelerde Yol Kalitesi Artacak

Pursaklar Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ederken, tüm mahalleleri kapsayan yol yenileme projeleri ile sürücülerin daha güvenli ve rahat bir şekilde seyahat etmesi hedefleniyor.