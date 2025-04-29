CHP ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE TOPLANACAK!

Ankara’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri bu yıl çeşitli alanlarda düzenlenecek. Siyasi partiler ve sendikalar farklı miting alanlarında buluşma kararı aldı. Buna göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Perşembe günü saat 12.00’de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya gelineceğini ve buradan yürüyüş yapılacağını duyurdu.

MEMUR- SEN ANITPARK'TA OLACAK!

Memur-Sen, Genel Merkez’de yapılan Genel Kurul toplantısında aldığı kararla, 1 Mayıs’ta Bahçelievler’de bulunan Anıtpark’ta toplanacağını açıkladı. Sendika, üyelerini ve destekçilerini bu alana davet etti.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve ATO TANDOĞAN'DA BULUŞACAK!

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve Ankara Tabip Odası (ATO) tarafından yapılan ortak açıklamada ise 1 Mayıs mitinginin Tandoğan Meydanı’nda gerçekleştirileceği bildirildi. DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya, "Hiçbir ayrımcılığa izin vermeden, tüm iş kollarında çalışan işçiler, emekçiler, emekliler olarak asgari yaşamı reddetmek, eşit, özgür, adil ve barış içinde bir düzen kurmak için örgütlü olmalıyız" sözleriyle mitinge çağrı yaptı.