Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfalt yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, son olarak Seyranbağları Mahallesi 140-2 Sokak, Beytepe 1774. Sokak ve Yukarı Öveçler Mahallesi 1299. Sokak’ta asfalt serim işlemlerini tamamladı. Yol zemininde meydana gelen bozulmaları gideren ekipler, eski kaplamaları kaldırarak dayanıklı asfalt dökümü gerçekleştirdi.

Vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alan Çankaya Belediyesi, yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçlıyor. Belediye, asfalt sezonu boyunca 70 bin ton asfalt kullanarak ilçedeki bozuk yolların sorununu tamamen çözmeyi hedefliyor.