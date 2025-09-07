Yenimahalle Belediyesi ile Başkent Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, yapımı tamamlanan “Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi” hizmete açıldı. Belediye binasında düzenlenen imza törenine, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Prof. Dr. Ali Haberal, hayırsever iş insanı Sait Ulusoy, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

“Merkezi çalıştırmak da en az kazandırmak kadar önemli”

Protokol gereği merkezin hizmet ve işletmesini Başkent Üniversitesi üstlenecek. Bakıma ihtiyaç duyan Alzheimer hastaları ve yaşlıların yaşamını kolaylaştıracak merkez için teşekkürlerini dile getiren Başkan Fethi Yaşar, şunları söyledi:

“Bu merkezin yapımında maddi destek sağlayan hayırseverimiz Sait Ulusoy’a şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte Yenimahalle’ye, Ankara’ya değerli bir eser kazandırdık. Ancak bu eseri hayata geçirmek kadar, doğru ve profesyonel bir şekilde işletmek de çok önemliydi. Bu noktada talebimize karşılık veren ve bize destek olan Mehmet Haberal’a da ayrıca teşekkür ediyorum. Başkent Üniversitesi’nin bu merkezi en iyi şekilde işleteceğine yürekten inanıyorum. Yaşlılarımıza ve Alzheimer hastalarımıza hizmet ederken yakınlarına da nefes aldıracağız. Yenimahalle’nin önemli bir ihtiyacını karşılıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

“Hepimiz bu eserle gurur duyacağız”

Merkezin ülke için büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Haberal, “Vatandaş olarak en temel görevimiz bu ülkeye hizmet etmektir. Hepimiz yaşlanıyoruz ve yaşlılarımızın huzurlu bir yaşam sürmesi için katkı sunmak toplumsal sorumluluğumuzdur. Bu merkezi ülkemize kazandıran Başkan Fethi Yaşar’a ve Sait Ulusoy’a teşekkür ediyorum. Yaşlılarımız burada sıkılmadan, huzur içinde yaşayacaklar. Biz de bu eserin en kaliteli şekilde hizmet vermesi için çalışacağız. Hepimiz bu eserle gurur duyacağız” diye konuştu.

“Bu projeyle gurur duyuyorum”

Projeye destek vermekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren hayırsever iş insanı Sait Ulusoy ise şu ifadeleri kullandı:

“İyi dostlar sizi her zaman doğruya yönlendirir. Başkanımız Fethi Yaşar’ın öncülüğünde daha önce bir okul yapmıştık. Bu projeyi duyduğumda çok heyecanlandım. Hepimiz bu dünyaya boş gelip boş gidiyoruz, geriye sadece eserlerimiz ve yaptığımız iyilikler kalıyor. Bu merkez benim için bir fırsattı. İnşaat kalitesiyle de örnek bir proje ortaya çıktı. İşletmesinin mutlaka bir sağlık kurumu tarafından yürütülmesi gerektiğini düşündük. Sağ olsun, Mehmet Haberal ve Başkent Üniversitesi sahip çıktı. Gurur duyacağımız bir hizmeti topluma sunmanın mutluluğunu yaşıyorum.”

5 yıldızlı otel konforunda tasarlandı

Toplam 7 bin 868 m² kapalı alana sahip tesisin; 3 bin 898 m²’si Yaşlı Yaşam Merkezi, 1.830 m²’si Alzheimer Merkeziolarak kullanılacak. İki katlı yapıda 122 yatak kapasitesi bulunuyor. Her odasında banyo yer alan merkez, 5 yıldızlı otel standardında tasarlandı. Tesis içerisinde; çok amaçlı salon, yemek salonları, mutfaklar, sağlık birimleri, fizyoterapi odası, dinlenme odaları ve atölyeler yer alıyor. Ayrıca 10 adet tek kişilik, 53 adet çift kişilik oda da vatandaşların kullanımına sunulacak.