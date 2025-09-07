Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Ankara için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 8 Eylül 2025 Pazartesi günü gece ilk saatlerden itibaren kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtilirken, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar riskine dikkat çekildi. Ankara Valiliği de vatandaşların ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve hazırlıklı olmaya çağırdı.