Türkiye genelinde yaz tatili sona eriyor. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için 2025-2026 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. İlk ders zili sabah çalacak, öğrenciler uzun bir aranın ardından sınıflarına kavuşacak.

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl da öğrenci ve veliler için çeşitli bilgilendirmeler yaptı. Özellikle okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar için geçtiğimiz hafta uyum süreci tamamlanırken, yarından itibaren tüm kademelerde eğitim başlayacak.

Okulların açılmasıyla birlikte hem büyükşehirlerde hem de ilçelerde sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun artması bekleniyor. Yetkililer, velileri ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.