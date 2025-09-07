Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri devam ediyor. 2016 yılından bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısının 1 milyon 213 bin 620 olduğu açıklandı.

Yetkililer, dönüşlerin tamamen gönüllülük esasına göre gerçekleştiğini vurgularken, sınır kapılarında bu süreçlerin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Geri dönüş yapan Suriyelilerin büyük kısmının Halep, Cerablus, El Bab ve Afrin gibi bölgelere yerleştiği ifade edildi.

Sürecin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.