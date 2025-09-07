İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Manifest grubunun sahne performansları nedeniyle “hayasızca hareket” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma başlatmasına tepkiler sürüyor. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, yaptığı yazılı açıklamada söz konusu soruşturmanın yalnızca hukuk sınırlarını zorlayan bir girişim değil, aynı zamanda kadınların kamusal alanda var olma, üretme ve ifade özgürlüğüne yönelik sistematik baskının güncel bir örneği olduğunu vurguladı.

Kadınların sanat ve ifade özgürlüğü hedef alınıyor

Baro açıklamasında, kadın sanatçıların hedef alınmasının cinsiyetçi bir yargı pratiği olduğu belirtilerek, “Kadınların giyimleri, sahnedeki varlıkları ve bedenleri sürekli olarak ahlaki denetime tabi tutuluyor. Bu, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığın görünür bir biçimidir” denildi.

İstanbul Barosu, kadınların sanatta ve yaşamın her alanında özgür olma hakkını savunduklarını belirterek, soruşturmanın ifade ve sanat özgürlüğünü ihlal ettiğini kaydetti. Açıklamanın sonunda ise “Kadınların sanat suçu değildir, kadınlar tüm bedensel hakları ve bireysel özgürlüklerinin tek sahibidir” ifadelerine yer verildi.