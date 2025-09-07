TFF’nin resmi duyurusuna göre, daha önce 14 Eylül Pazar günü oynanacağı belirtilen mücadele, 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de yapılacak.

Karşılaşma, Eyüpspor’un Süper Lig’de Galatasaray ile oynayacağı ilk maç olma özelliğini taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması için yoğun bir fikstüre girecek.

Eyüpspor – Galatasaray Maçı Detayları

Organizasyon: Trendyol Süper Lig 5. Hafta

Maç: Eyüpspor – Galatasaray

Tarih: 13 Eylül Cumartesi

Saat: 17.00

Yer: Eyüp Stadı

Futbolseverler, Eyüpspor – Galatasaray maçının canlı yayın bilgilerini ve muhtemel 11’lerini TFF’nin duyurularından takip edebilecek.