“Öcalan’ın çağrısı barışın paradigmasıdır”

Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

“Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı yıllardır baskı altında yaşayan halklar için çok önemli bir formül, çok önemli bir strateji. Öcalan bu çağrıyı yaptığı zaman sadece Kürt'ün kurtuluşunu hedeflemedi. Bölgede yaşayan bütün farklı halklardan ve inançlardan insanların… kurtuluş paradigmasıdır. … Yakılan silahlardan yükselen ateş, barışın ve demokratik çözümün meşalesi olmalıdır.”

“Komisyon umut hakkına odaklanmalı”

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun önemine dikkat çeken Hatimoğulları, şu çağrıda bulundu:

“Bu komisyonun görevi, Kürt sorununun demokratik çözümünü güçlendirmektir. … Aynı zamanda bu komisyonun çalışması gereken en acil, en elzem, en önemli konulardan biri 'umut hakkı'dır. 'Umut hakkı' ile Öcalan'ın özgür yaşam ve özgür çalışma koşullarının acilen oluşmasına ihtiyaç vardır. … Bu sürecin başaktörü olan Öcalan'la bu komisyonun tez elden, zaman kaybetmeden gidip İmralı'da bu görüşmeyi gerçekleştirmesi çok önemlidir.”

“Cesur olun, ön yargılarınızı bırakın”

DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve MHP’den Feti Yıldız’ın açıklamalarını hatırlatan Hatimoğulları, şunları söyledi:

“Herkes biliyor ki gerçekten Türkiye'de barış ve çözüm istiyorsak başaktör olan Öcalan'la görüşülmesi çok önemli ve çok kıymetli. O nedenle bizler komisyona bir kez daha diyoruz ki lütfen cesur olun, ezberlerinizi bozun, ön yargılarınızdan kurtulun. … Bu konuda acil ve somut adımların en kısa zaman diliminde hayata geçmesini bekliyoruz.”