Yeni Delhi yönetimi:
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Pakistan’dan hava ve kara yoluyla gelen tüm kargo ve postaları askıya aldı
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Pakistan bayraklı gemilerin Hindistan limanlarına girişi ve
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Hindistan bayraklı gemilerin Pakistan limanlarını ziyaret etmesi de yasaklandı
İthalatı durdurulan Pakistan ürünleri arasında başta ilaçlar, meyveler ve yağlı tohumlar yer alıyor.
Pahalgam Saldırısı Sonrası Gerilim Tırmandı
Karar, 22 Nisan'da Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde düzenlenen ve 26 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından geldi. Hindistan, saldırganların Pakistan’dan geldiğini iddia ederek bir dizi sert adım atmıştı:
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İndus Suları Anlaşması’nı askıya aldı
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Pakistanlı diplomatların ülkeden çıkarılmasını istedi
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Pakistan vatandaşlarına yönelik tüm vize hizmetlerini durdurdu ve verilen vizeleri iptal etti
Buna karşılık Pakistan da:
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Hindistan ile tüm ticareti durdurdu
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İslamabad’daki Hint diplomatik personeline kota koydu
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Hindistan hava sahasına kısıtlama getirdi
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Nehirlerle ilgili olası müdahaleleri “savaş nedeni” sayacağını ilan etti