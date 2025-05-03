Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde konuşan Arakçi, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) bağlı kaldığını ancak barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme hakkını da ısrarla savunduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Arakçi'nin "İran halkına yönelik devam eden yaptırımlar ve tehditler, ABD’nin diplomasideki samimiyetine yönelik şüpheleri artırıyor" ifadelerine yer verildi. Arakçi ayrıca, ABD’nin İran'ın nükleer programına ilişkin yaptığı açıklamaların ve politikaların birbiriyle çeliştiğini savundu.

BM Genel Sekreteri Guterres ise görüşmede, tarafların müzakere sürecini sürdürmesi gerektiğini ve diplomasinin çözüm için en etkili yol olduğunu vurguladı.

İran-ABD Nükleer Müzakerelerinde Son Durum

İran ile ABD arasında, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için yürütülen müzakereler, özellikle yaptırımların kaldırılması ve nükleer faaliyetlerin denetlenmesi konularında çıkmaza girmiş durumda. İran, barışçıl nükleer enerji hakkını savunurken, ABD İran’ın atom bombasına sahip olma riskine karşı güvence istiyor.