Trendyol 1. Lig’de 62 puanla 3. sırada yer alan başkent ekibi, Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmadan galip ayrılmayı hedefliyor. Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, taraftarlarına unutamayacakları bir sevinç yaşatacaklarına inandığını belirtti.

Sakaryaspor maçının, Gençlerbirliği'nin Süper Lig yolunda önemli bir adım atmasını sağlayacağını vurgulayan Sungur, "Bizim kayıp yaşamaya tahammülümüz yok. Taraftarlarımızın desteğiyle, Eryaman’da bu maçı kazanarak Süper Lig yolunda büyük bir avantaj elde edeceğiz." dedi. Ayrıca, Gençlerbirliği'nin Süper Lig hedefini gerçekleştirmek için güçlü bir kadro oluşturduklarını belirten Sungur, taraftarların maç sonunda büyük bir coşku yaşayacaklarını söyledi.

Osman Sungur’un Açıklamaları:

Süper Lig Hedefi: Gençlerbirliği Başkanı, kulübün Süper Lig'e yükselmesi için büyük bir çaba harcadıklarını ve bu hedefe ulaşacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Kadronun Gücü: Sungur, futbolculara ve teknik ekibe güveninin tam olduğunu, takımın sahada gösterdiği performanstan son derece memnun olduklarını ifade etti.

Sakaryaspor Maçı: Başkan, "Bizim için bu maç çok önemli. Kazandığımız takdirde Süper Lig için ciddi bir adım atmış olacağız. Ankaralı taraftarlarımızın desteğiyle bu maçı kazanacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Takımda Eksikler:

Gençlerbirliği'nin Sakaryaspor karşısında eksik oyuncuları da bulunuyor. Kart cezalısı olan isimler Dani Ramirez ve Oğuz Gürbulak, bu zorlu maçta forma giyemeyecek.

Geçmişten Günümüze Gençlerbirliği:

Osman Sungur, göreve başladığı günden bu yana kulübü Süper Lig’e taşımak için çeşitli adımlar attıklarını ve takım ruhuna katkı sağlamayan futbolcularla yolları ayırdıklarını ifade etti. Başkan, geçmişte kulübün yaşadığı ekonomik zorlukları da hatırlatarak, "Gençlerbirliği'ni layık olduğu yerlere getireceğiz." dedi.

Taraftara Mesaj:

Başkan Sungur, taraftarlarına yönelik son olarak, "Pazar günü stadyumda buluşalım, coşkuyla hep birlikte ‘Gençlerbirliği’ diye haykıralım" şeklinde mesaj verdi. Gençlerbirliği'nin yeni sezona Süper Lig’de, dolu tribünlerle merhaba diyeceği inancını taşıyan Sungur, taraftarların desteğiyle bu hedefe ulaşacaklarını belirtti.