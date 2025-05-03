ABD'de yaşamını sürdüren Prens Harry, İngiltere'ye yaptığı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada ailesiyle yeniden bir araya gelmek istediğini belirtti.

Mahkemenin, kendisine sağlanan polis korumasının seviyesini düşürmesi kararının ardından konuşan Prens Harry, "Ailemle barışmak istiyorum. Kavgayı sürdürmenin bir manası yok. Hayat çok değerli. Babam Kral Charles’ın ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum ama bu koruma meselesi yüzünden benimle konuşmuyor. Barışmak iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

Prens, açıklamasında ailesinden bazı üyelerle birçok konuda anlaşmazlık yaşadığını da dile getirdi.

Kraliyet Ailesi ve Prens Harry Arasındaki Gerginlik Sürüyor

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, 2020 yılında Kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD’ye taşınmıştı. O tarihten bu yana özellikle güvenlik ve özel hayatın korunması gibi konularda İngiliz basını ve Kraliyet Ailesi ile çeşitli sorunlar yaşamışlardı.