Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bugün Konya’da geniş katılımlı bir miting düzenledi. Kılıçarslan Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in halka hitap ettiği mitingde, yerel yönetimlerdeki başarılar ve halk odaklı belediyecilik anlayışı vurgulandı. Mitinge yoğun katılım dikkat çekerken, parti yetkilileri tarafından yapılan konuşmalarda ekonomik kriz, yerel yönetimlerin engellenmesi ve sosyal adalet temaları öne çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Konya’da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 2019'dan sonra 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hayata geçirdikleri çalışmalarla, kendilerine yönelik olumsuz propagandaların asılsız olduğunu halkın gördüğünü ifade etti. Yavaş, “Hizmetlerimizle vatandaş memnuniyetini artırdık, daha önce görülmemiş bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdik. Halk odaklı, insanı merkeze alan bir yönetim sergiledik. Bizi ‘topal ördek’ olarak tanımlayıp çalıştırmak istemediler, ancak tüm engellemelere rağmen görevimizi başarıyla yerine getirdik,” dedi.

“Oy Oranımız %50’den %60’a Yükseldi”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin son yerel seçimlerdeki başarısına da değinen Yavaş, “Ankara’da 2019’da %50 olan oy oranımız bu seçimde %60’a çıktı. Üç olan belediye sayımız 16’ya yükseldi. Vatandaşlarımız ilk başta tereddüt etmişti, ancak değişimin ardından belediye hizmetlerinin kalitesini gördüler. Bunun sonucunda da birçok büyükşehirde önemli zaferler kazandık,” ifadelerini kullandı.

Kırsal Kalkınma ve Sosyal Destekler Vurgusu

Yavaş ayrıca belediyecilik anlayışlarının sadece kent merkezleriyle sınırlı kalmadığını, kırsal alanlarda kalkınma destekleri ve sosyal yardımlarla Türkiye’ye örnek olduklarını belirtti. “Kırsal kalkınmada sağladığımız destekler, sosyal yardımlar konusundaki uygulamalarımız tüm Türkiye’ye model oldu,” şeklinde konuştu.