Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Run Atakule Koşusu" etkinliği nedeniyle yarın saat 08.00'den itibaren, ihtiyaç duyulması halinde Şehit Ersan Caddesi ve bu caddeye bağlı And Sokak, Çoban Yıldızı Sokak (karşılıklı girişleri), Kezban Sokak, Kabataş Sokak girişleri ile Çankaya Caddesi'ne bağlı Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi ve 27 Aralık Sokak girişlerinin trafiğe kapatılabileceği bildirildi.

Bunun yanı sıra, Çankaya Caddesi'nin Cinnah Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasındaki kısmı, Atatürk Bulvarı'nın Çankaya Caddesi ile Şehit Ersan Caddesi kesişimindeki kısmı ve Cinnah Caddesi'nden Çankaya Caddesi'ne dönüş yolu, etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.