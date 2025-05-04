Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Binkoz Köyü Gençleri tanışma ve kaynaşma gününde bir araya geldi.

Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Gençlerimizin bir araya gelerek kaynaştığı, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği Geleneksel Binkoz Köyü Gençleri Tanışma ve Kaynaşma Günü etkinliğine Belediye Başkan Yardımcımız Sefer Akyer, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Osman Ünsal ve Gençlik Kolları Başkanı Sami Talha Gürsoy ile birlikte katıldı. Gençlerimizin sosyal bağlarını güçlendiren bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, gençlerimize hayat boyu mutluluk ve başarılar diliyoruz"

Binkoz Köyü Gençleri Tanışma ve Kaynaşma Gününde Buluştu



Gençlerimizin bir araya gelerek kaynaştığı, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği Geleneksel Binkoz Köyü Gençleri Tanışma ve Kaynaşma Günü etkinliğine Belediye Başkan Yardımcımız Sefer Akyer, AK Parti İlçe Başkan… pic.twitter.com/5S0H39Vbqv — Kızılcahamam Belediyesi 🇹🇷 (@kizilcahamambel) May 3, 2025