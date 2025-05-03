Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a öğrencilerden tepkiler büyüyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, alana giriş yaptığı sırada bazı üniversite öğrencilerinin protestosuyla karşılaşmıştı. Öğrenciler, Yavaş’ın son dönemde yaşanan gelişmeler karşısındaki tutumunu eleştirdiklerini ifade etti.

Öğrenciler hayal kırıklığına uğradı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması sonrasında Türkiye genelinde tepkilere neden olmuştu. Özellikle üniversite öğrencileri eylemler düzenleyerek tepkilerine dile getirdi. Bu süreçte, başkentte bulunan ODTÜ, Hacettepe, Ankara ve Bilkent gibi üniversitelerde eylemler düzenlendi. Söz konusu eylemlere polis müdahalesi olurken, bazı öğrenciler gözaltına alındı.

Öğrenciler, bu gelişmeler sırasında Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın sessiz kaldığını savunarak X üzerinden eleştirilerini dile getirmeye devam ediyor. Öğrencilere göre, kent yönetiminin bu süreçte sergilediği sessiz tutum, gençler arasında hayal kırıklığına yol açtı.

Öğrenciler yaşanan bu olayların ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan bir açıklama bekliyor.