Garanti BBVA'nın mobil bankacılık uygulaması dün akşam saatlerinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle geçici olarak erişime kapanmıştı. Ancak bankadan yapılan yeni açıklamaya göre, mobil bankacılık hizmetleri yeniden aktif hale gelmiştir. Kullanıcılar, uygulamayı kullanarak finansal işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Garanti yaptığı açıklamasında, "Tüm kanallarımızın tekrar açıldığını bildirmek isteriz. Bu süreçten dolayı üzgün olduğumuzu içtenlikle ifade eder, anlayış ve sabrınız için teşekkür ederiz." dedi