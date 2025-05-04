Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman, koordinasyon odaklı ısınma çalışmalarıyla başladı.

Çabukluk kazandırmaya yönelik pilates toplarıyla oynanan eğlenceli oyunla devam eden idmanda, ardından 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı. Haftanın son idmanı, taktiksel çalışmalar ve bireysel şut antrenmanıyla tamamlandı.

Yaklaşık bir saat süren antrenmanı, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ile yönetim kurulu üyeleri saha kenarından izledi.

Kırmızı-siyahlı ekipte sarı kart cezalısı Michal Nalepa ile sakatlıkları süren Yasin Güreler ve Abdullah Şahindere, Sakaryaspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi.

🔴⚫️ Sakaryaspor A.Ş. maçı için hazırız! 📸



👉Antrenmanı Başkanımız Osman Sungur ve yönetim kurulu üyelerimiz saha kenarından takip etti.#KırmızıKara

🔗https://t.co/b4KOauFSti pic.twitter.com/i87s3nVyxN