Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, 2023-2024 sezonu başında transfer edilen 27 yaşındaki oyuncunun, sezon sonuna kadar siyah-beyazlı kulübe kiralandığı bildirildi. Anlaşma kapsamında Beşiktaş’ın sezon sonunda futbolcuyu satın alma opsiyonuna sahip olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz.”

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig ve Avrupa kupalarında toplam 32 maça çıkan Cengiz, 9 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Sık sık yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle düzenli forma şansı bulmakta zorlanan milli oyuncunun, Beşiktaş’ta yeniden ritim yakalaması bekleniyor.

Cengiz Ünder, daha önce Roma, Marsilya ve Leicester City gibi Avrupa kulüplerinde de forma giymişti.