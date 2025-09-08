Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde çıkan kavgada tabancayla vurulan Özcan Özçelik (24) hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında ilçenin Türkeli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Salonda iki grup arasında çıkan tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Özcan Özçelik., tabancayla vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Özçelik, yere yığıldı. Özcan Özçelik, arkadaşları tarafından otomobille Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özçelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Özçelik'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen T.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.