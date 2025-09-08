Kente gelen Botond Balogh, Körfez Burunga Tesisleri’nde Kocaelispor Başkanı Recep Durul eşliğinde kendini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Körfez temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Büyük camiamıza hoş geldin Balogh. Futbolcu Botond Balogh’un kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Parma Calcio ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Botond Balogh’u 2024-2025 sezonunda İtalya Seri A Ligi’nde Parma formasıyla 29 maçın 23’ünde ilk 11’de görev yaptı. Bu maçlarda gol katkısı veremeyen Balogh, 1 asist yaparken 5 kez de sarı kart gördü. (DHA)